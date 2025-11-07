De Black Friday, între 7-9 noiembrie, la MedLife ai până la 50% reducere la abonamentele individuale de sănătate

Investiția în abonamente individuale de sănătate nu este doar „un cost”, ci poate fi şi o economie pe termen mediu, iar de Black Friday poți profita din plin de această ocazie. La MedLife, Black Friday vine anul acesta mai devreme și ține mai mult, astfel că poți beneficia de până la 50% reducere la abonamentele individuale de sănătate și nu numai, în perioada 7 – 9 noiembrie 2025.

Poți alege să ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi, profitând de discountul de 50% pentru abonamentul LevelUp (cod reducere: LevelUp50), respectiv de 30% pentru celelalte abonamente dedicate persoanelor fizice (Respect – adulți & Grijă – copii; cod reducere: BlackFriday30). Abonamentele pot fi accesate aici.

LevelUp – 50% discount

Importanța abordării preventive în sănătate este confirmată de cercetări internaționale. Un studiu realizat în SUA a arătat că un model de îngrijire preventivă personalizată poate reduce semnificativ costurile medicale și utilizarea serviciilor de urgență. Un alt studiu din Japonia a demonstrat că verificările medicale regulate și consilierea în probleme de sănătate duc la îmbunătățiri semnificative ale indicatorilor metabolici, precum tensiunea arterială, trigliceridele și indicele de masă corporală.

Toți acești parametri și multe alte servicii moderne pot fi accesate rapid, dacă îți faci abonamentul de servicii medicale și wellbeing LevelUp. Iar de Black Friday ai 50% discount la achiziție, dacă folosești codul LevelUp50. Abonamentul LevelUp include consultații în rețeaua MedLife, analize de laborator, reduceri la investigații imagistice, servicii de urgență și acces online la rezultate. Totodată, acesta cuprinde și numeroase aspecte care țin de starea de bine, precum acces nelimitat prin rețeaua SanoPass la peste 550 de săli de sport, psihoterapie online în cadrul clinicilor MindCare, servicii dentare în rețeaua DentESTET sau StomESTET, respectiv îngrijire dermatologică în clinicile DermaLife.

Este soluția ideală pentru persoanele active care vor să investească inteligent în prevenție și bunăstare. Găsește aici detalii complete despre abonamentul LevelUp.

Abonamente adulți (Respect) și copii (Grijă) – 30% discount

Un studiu publicat în American Journal of Preventive Medicine arată că acoperirea prin abonamente sau asigurări care includ servicii preventive crește semnificativ probabilitatea de utilizare a acestor servicii, îmbunătățind starea generală de sănătate. Cercetări privind programele de sănătate la locul de muncă arată un randament pozitiv al investiției: pentru fiecare dolar investit în prevenție, se pot economisi în medie 2,53 dolari în costuri medicale viitoare.

Abonamentele Respect și Grijă de la MedLife asigură acces facil la rețeaua extinsă MedLife, astfel că poți beneficia de consultații în diverse specialități, analize, investigații și monitorizare medicală continuă, toate fiind adaptate nevoilor fiecărei vârste. În cadrul campaniei de Black Friday, MedLife oferă 30% reducere la abonamentele individuale pentru persoane fizice – Respect (pentru adulți) și Grijă (pentru copii) – folosind codul BlackFriday30.

Mai multe detalii despre aceste abonamente găsești aici. Astfel de pachete medicale contribuie nu doar la confort, ci și la o mai bună prevenție, prin urmare indiferent de vârstă acestea sunt o investiție în sănătate și siguranță.

Abonamentele Business

De Black Friday, MedLife vine cu o oportunitate specială pentru companiile care pun sănătatea angajaților pe primul loc. Abonamentul LevelUp Business aduce o abordare integrată a beneficiilor pentru starea de bine, combinând prevenția medicală cu fitnessul, sănătatea orală, îngrijirea pielii, nutriția și echilibrul emoțional — tot ce contribuie la o viață sănătoasă și echilibrată. Iar în perioada de Black Friday, IMM-urile (10-250 angajați) care aleg LevelUp Business beneficiază de prima lună de abonament gratuită, dacă trimit o solicitare de ofertă între 6 – 12 noiembrie și semnează contractul pe minim un an până la 30 noiembrie. Detaliile complete despre promoție pot fi accesate aici.

Tot în cadrul campaniei de Black Friday, MedLife recompensează companiile care decid să investească în sănătatea oamenilor lor. Astfel, firmele cu 20 – 100 de angajați care trimit o solicitare de ofertă între 6 – 12 noiembrie și semnează contractul pe minim un an până la 30 noiembrie primesc o lună gratuită la abonamentele corporate Bronze, Silver, Gold sau Platinum. Este momentul perfect pentru a transforma grija față de angajați într-un avantaj real pentru afacere — pentru că o echipă sănătoasă înseamnă o companie mai puternică. Detaliile complete despre promoție pot fi accesate aici.

**

