De câte tipuri este accidentul vascular cerebral. Explicațiile specialiștilor VIDEO

Accidentul vascular cerebral reprezintă o urgență medicală. Intervenția rapidă în cazul unui pacient cu un astfel de diagnostic poate face diferența dintre viață și moarte. În practica medicală, specialiștii vorbesc despre două tipuri de AVC.

„Ce înseamnă accidentul vascular cerebral? Ne referim la apariția bruscă și brutală a unor simptome neurologice focale. Asta înseamnă, de fapt, simptome ce vizează o singură parte a creierului”, a explicat dr. MIHAI RADU IONESCU, medic specialist neurolog, Neuroaxis – Rețeaua Privătă de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Există două tipuri de accident vascular cerebral. Este vorba despre accidentul vascular cerebral ischemic și cel hemoragic. Primul se traduce prin înfundarea unui vas de sânge care irigă creierul, în timp ce al doilea este definit drept o hemoragie la nivelul unei zone din creier.

„Accidentul vascular se împarte în două mari categorii, în două forme de boală. Fie accidentul vascular cerebral ischemic. De fapt, este echivalentul infarctului de miocard, doar că se produce în creier. Înseamnă înfundarea unui vas de sânge care irigă o parte a creierului. Avem și accidentul vascular hemoragic. Înseamnă sângerarea, hemoragia apărută în creier”, mai spune dr. MIHAI RADU IONESCU, medic specialist neurolog, Neuroaxis – Rețeaua Privătă de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Ceea ce trebuie reținut este faptul că, în practica medicală, specialiștii diagnostichează cel mai frecvent accidente vasculare cerebrale ischemice.