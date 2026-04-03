De ce aleg unii oameni să consume droguri. Psiholog: Au multă suferință în spate

Consumul de droguri este o problemă reală în România. Dincolo de presiunea anturajului, există foarte multe cauze care-i determină pe oameni să se refugieze în substanțele interzise.

Cauzele consumului de droguri

Fără doar și poate, problemele emoționale pot fi o explicație pentru consumul de droguri. În multe cazuri, consumatorii se simt abandonați, singuri sau au răni emoționale pe care nu le pot vindeca.

„În discuţiile avute, nu la prima şedinţă, ci poate după câteva luni bune, ne dăm seama că mare parte dintre consumatori au multă suferinţă în spate. Eu evit să spun traumă din copilărie, e atât de fumat acest subiect în România, toţi îşi dau cu părerea. Dar e multă tristeţe acolo, pentru că un om fericit nu are nevoie de substitute la fericire, nu are nevoie nici de culturi, nici de alcool, nici de altceva. Un om fericit este cel care are fericirea din alte surse şi nu recurge la aceste surogate pentru a obţine momente de hedonie sau de plăcere sau de dopamină extremă” susține psihologul Mihai Copăceanu.

Să ne ajutăm prietenii

Din cauza numărului mare de cazuri, este aproape imposibil ca în jurul nostru să nu existe și persoane cunoscute care consumă droguri. Mesajul terapeuților este de a veni în sprijinul lor și de a-i ajuta să ajungă în cabinetul unui specialist.

„Am fost chiar zilele trecute într-o sală foarte mare cu elevii din licee tehnologice şi am spus că, dacă un prieten simţi că suferă sau simţi că are depresie sau gânduri de suicid, încurajează-l să apeleze la un psiholog. Sau poate să le spună părinţilor. E importantă această responsabilitate socială în cazul prieteniilor, pentru că, de cele mai multe ori, prietenii din acea clasă sau din altă clasă sunt cei care află primii de suferinţa emoţională a unui tânăr” mai spune psihologul Mihai Copăceanu.