De ce apare cataracta. Explicațiile medicilor VIDEO

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Cataracta este una dintre bolile ochiului cu o incidență ridicată. Factorii care o determină țin, în primul rând de vârstă, dar boala poate fi provocată de unele tratamente sau de alte afecțiuni sistemice, așa cum este diabetul.

„Cataracta este și o consecință a faptului că anii trec. Poate să fie și consecința unor afecțiuni sistemice, precum diabetul. Sau a unor tratamente precum cortiocterpia care are ca efect advers opacificerea cristalinului. În principal, este determinată de trecerea anilor”, susține conf. dr. Raluca Iancu, medic primar oftalmolog, Spitalul Nord, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii amintesc și despre cataracta congenitală, diagnosticată la copii, în primii lor ani de viață.

„Există și cataracta congenitală pe care o depistăm de la naștere sau în primii ani de viață”, mai spune conf. dr. Raluca Iancu, medic primar oftalmolog, Spitalul Nord, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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