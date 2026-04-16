De ce este importantă monitorizarea pacienților oncologici după tratamentul cu radioterapie VIDEO

Monitorizarea pacienților oncologici care au primit tratament cu radioterapie are numeroase beneficii pentru aceștia. În primul rând, medicii vor observa modul în care arată locul unde a existat tumora. De asemenea, medicii vor urmări dacă au apărut și alte formațiuni tumorale.

„În primul rând ne aflăm în fața unei boli despre care nu avem mereu certitudinea vindecării. Noi trebuie să vedem cum evoluează boala în întregimea ei. A fost iradiată o anumită zonă a corpului, să zicem o tumoră cerebrală. La 3 luni se repetă un RMN cerebral pentru că se pot observa alte leziuni dacă ar putea apărea și alte leziuni tumorale” susține dr. Ciprian Enăchescu, medic primar radioterapie, medic specialist oncologie medicală, Clinica Amethyst Satu Mare, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Totodată, această reevaluare este importantă pentru ca medicii să excludă o posibilă evoluție tumorală.

„Noi când trimitem pacienții pentru reevaluarea stării de sănătate este de a exclude o evoluție tumorală” mai spune dr. Ciprian Enăchescu, medic primar radioterapie, medic specialist oncologie medicală, Clinica Amethyst Satu Mare, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.