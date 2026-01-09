De ce ne îngrășăm dacă nu dormim suficient VIDEO

Somnul este necesar pentru buna funcționare a organismului. Privarea de somn declanșează numeroase probleme, funcția metabolică fiind la rândul său dată peste cap. Astfel, dacă metabolismul nu funcționează corespunzător, riscăm să ne îngrășăm.

„Somnul este la fel de important pentru a ne menține silueta. Sunt multe persoane care se plâng de faptul că nu pot să scadă în greutate sau că au avut un parcurs de scădere ponderală și ajung într-o fază în care nu se mai întâmplă nimic, ajung în acel platou, atunci de foarte multe ori răspunsul vine din cauza oboselii și a lipsei somnului de calitate” atrage atenția spune dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Din cauza lipsei somnului poate să apară rezistența la insulină. Iar de aici și până la problemele legate de metabolism mai este doar un singur pas.

„Privarea de somn ne crește cortizolul și interferă cu secreția de insulină. Crește rezistența la acțiunea insulinei, iar pacienții cu diabet zaharat vor suferi de două ori în plus. Vor crește în greutate și vor avea un dezechilibru metabolic considerabil. Nu trebuie să dormim 5, 6 ore pe noapte, ci să ne punem un target de 7, 8 ore pe noapte” mai spune dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.