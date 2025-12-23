De ce sunt bune emoțiile negative. Sfaturile psihologilor VIDEO

Emoțiile negative nu apar întâmplător în viața noastră. Psihologii ne recomandă să nu fugim de ele, ci să le acceptăm și să învățăm din lecțiile de viață pe care ni le arată.

Furia, tristețea sau senzația de eșec sunt considerate emoții negative. Ele nu apar întâmplător în viețile noastre, de aceea este bine să nu fugim de ele.

Psihologii susțin că orice emoție trebuie să ne ajute să evoluăm. Mai mult, emoțiile negative au rolul de a ne oferi protecție și de a ne ajuta cum să ne apărăm de tot ceea ce se întâmplă mai puțin plăcut în viața noastră.

„Și emoțiile negative pot fi benefice. De la tristețe, rușine, furie au un rol protector. Sunt în viața noastră ca să ne protejeze, să ne învețe să ne apărăm” susține Raluca Ștefan, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Spunem DA! emoțiilor negative

Sfatul psihologilor este de a nu nega existența emoțiilor negative, ci de a le accepta în viața noastră.

„Atunci nu este în regulă să negăm emoțiile. Dacă suntem triști, ok, acceptăm asta și ne dăm voie să fim triști” mai spune Raluca Ștefan, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.