Rețeaua de Sănătate Regina Maria anunță intrarea în rețea a Dorna Medical SRL, extinzându-și astfel prezența în nordul țării, printr-o tranzacție care marchează un nou pas în strategia sa de dezvoltare regională.

Dorna Medical este prezent pe piață de aproape 3 decenii, oferind servicii medicale integrate de laborator, imagistică și policlinică pentru pacienții din nordul și nord-estul țării. Tranzacția face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a rețelei Regina Maria și marchează un nou pas în procesul de extindere și consolidare a operațiunilor la nivel regional.

„Relația pe care am construit-o în timp cu echipa Dorna Medical a făcut ca această achiziție să vină ca un pas firesc. Pentru noi, este o continuare naturală a unei colaborări solide și o decizie prin care urmărim ca împreună să le oferim pacienților și abonaților noștri servicii medicale și tratamente la cele mai înalte standarde, adaptate nevoilor lor.” – Fady Chreih, CEO Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

„Ne-am dorit un partener care să împărtășească aceeași viziune asupra calității actului medical și aceeași responsabilitate față de pacienți. Suntem convinși că, alături de Regina Maria, vom putea continua să dezvoltăm servicii medicale de înaltă calitate pentru locuitorii orașelor în care activăm.” – Roman Boca, unul dintre fondatorii Dorna Medical.

Cu o cifră de afaceri estimată la 20 milioane de euro, Dorna Medical operează în prezent o rețea formată din peste 35 de locații: cinci policlinici, cinci laboratoare, șapte centre de imagistică și 20 de puncte de recoltare, deservind pacienți din județele Suceava, Iași, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Neamț, Mureș și Maramureș. Portofoliul său include servicii de laborator, consultații în ambulatoriu, imagistică medicală și medicină dentară, susținute de o echipă medicală multidisciplinară formată din peste 200 de specialiști.

Tranzacția este supusă aprobării Consiliului Concurenței, finalizarea preluării fiind estimată pentru perioada următoare.

Fondatorii Dorna Medical SRL au fost asistați în această integrare de Florin Cerna, din partea BrinkThink Management SRL, în calitate de consultant de M&A, financiar și strategic. Din punct de vedere juridic, fondatorii au fost asistați de o echipă de avocați din cadrul societății de avocatură Băncilă, Diaconu & Asociații, coordonată de Ștefan Mantea (Partener) și Larisa Jurca (Managing Associate).

Regina Maria a fost asistată, pentru realizarea tranzacției, de o echipă de avocați din cadrul societății de avocatură RTPR, coordonată de Roxana Ionescu (Partener), precum și de servicii de consultanță din partea Ascentor, pentru due diligence financiar.

Despre Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA

Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA este lider în calitatea serviciilor medicale private din România, fiind singurul operator care deține patru spitale cu acreditări internaționale și un total de 22 de acreditări – o performanță unică în Europa Centrală și de Est – ce reflectă angajamentul constant pentru excelență medicală și siguranța pacientului. În ultimul deceniu, peste 1 milion de recenzii au fost acordate medicilor din rețea printr-un sistem intern unic de feedback, generând un scor mediu remarcabil de 9,69 la nivelul întregii organizații. Totodată, REGINA MARIA este lider în digitalizarea serviciilor medicale din România, aplicația sa fiind cea mai utilizată din domeniu, cu peste 1,7 milioane de conturi active.

În 2025, rețeaua a fost achiziționată de grupul finlandez Mehiläinen, una dintre cele mai mari companii private de servicii medicale din Europa, tranzacție care marchează una dintre cele mai importante mișcări din sectorul medical regional și deschide o nouă etapă de dezvoltare și integrare internațională pentru REGINA MARIA.