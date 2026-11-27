Din cauza problemelor dentare, așa cum este boala parodontală, foarte mulți oameni rămân fără dinți. În multe cazuri, acestora le sunt recomandate protezele mobile. Astăzi, datorită inovației în medicină, protezele mobile au fost înlocuite de dinții ficși pe implanturi dentare.

„Când vorbim despre dantură fixă doar pe implanturi dentare, ne referim la șansa pe care pacienții o au să poată mânca, să vorbească chiar dacă poartă proteză sau nu mai au dinți. Putem reface o garnitură de dinți care să fie înșurubați, fixați, doar pe patru, pe șase sau pe opt implanturi dentare. Un pacient care nu mai are niciun dinte, practic să poate beneficia de această tehnică”, susține dr. Claudiu Enache, medic dentist cu competență și masterat în implantologie orală, Clinica Dent Saint Germain – Pitești, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Inițial, pe implanturi sunt montați dinții provizorii, dar după o perioadă de șase luni, pacienții primesc dinți ficși definitivi.

„Pe aceste implanturi dentare sunt înșurubați dinții provizorii, iar la șase luni distanță se schimbă lucrarea provizorie, cu o lucrare fixă, definitivă”, mai spune dr. Claudiu Enache, medic dentist cu competență și masterat în implantologie orală, Clinica Dent Saint Germain – Pitești, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.