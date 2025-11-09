Demersuri pentru implementarea Platformei Pacientului. Ce spune ministrul Sănătății?

Ministerul Sănătății face demersuri pentru deschiderea Platformei Pacientului, un soft informatic ce va permite pacienților să transmită informații și feedback despre serviciile medicale pe care le primesc. Platforma ar putea fi folosită și de către angajații din unitățile medicale.

„Vorbim aici de o platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical. (..) Această platformă va fi una digitală, accesibilă pe module, pentru personalul medical, indiferent că vorbim despre medici, medici primari, specialişti, rezidenţi, asistenţi medicali şi întreg personalul medical, pe de o parte, şi pe de altă parte, pacienţii pot să transmită feedback-uri avute într-o unitate sanitară, informaţii care vor fi analizate de echipa Ministerului Sănătăţii şi sigur că încercăm să ţinem cont de ele” susține Alexandru Rogobete.

Pe același soft, oamenii vor avea acces și la proiectele legislative din domeniul sănătății.