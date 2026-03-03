Departament de farmacoeconomie în cadrul CNAS

Un departament propriu de farmacoeconomie va funcționa în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, potrivit șefului instituției, medicul Horațiu Moldovan.

„Am decis că e momentul ca CNAS să aibă un departament propriu de farmacoeconomie, unde colegii mei medici și economiști să lucreze cu experți din zona universitară, inclusiv de la Academia de Studii Economice (ASE) București, alături de care am semnat recent un protocol de colaborare. Toate analizele realizate în cadrul noului departament, bazate pe cifre, realități din teren și proiecții, vor fundamenta viitoarele strategii și programe finanțate în cadrul asigurărilor sociale de sănătate și sunt convins că ne vor ajuta să ajungem la acel echilibru pe care ne-am propus să îl avem între resurse și nevoi” a precizat președintele CNAS, dr. Horațiu Moldovan, potrivit Agepres.

Rolul departamentului va fi acela de a completa activitatea comisiilor de specialitate care funcționează în Ministerul Sănătății.

„Nu putem vorbi despre extinderea accesului la tratamente inovatoare, inclusiv pentru pacienții cu boli rare, dacă nu suntem la fel de ambițioși când vine vorba de eliminarea risipei. (…) Îmi doresc ca aceste comisii să fie un instrument de analiză și de echilibru, să ne ajute să luăm decizii corecte și bine argumentate, astfel încât banii contribuabililor să ajungă exact acolo unde e nevoie” a mai spus medicul Horațiu Moldovan.