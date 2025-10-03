Destituiri din funcție la Spitalul „Sfânta Maria” Iași

Noua conducere a Spitalului „Sfânta Maria” Iași a decis destituirea din funcție a șefei secției ATI precum și a șefei Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale. Reamintim că 7 copii internați pe secția ATI a unității medicale au murit din în urma unei infecții provocate de o bacterie pe care au contractat-o din spital.

„Înţelegem nevoia de a lua măsuri drastice pentru ca astfel de tragedii să nu se repete în spitalul nostru. Aşteptăm raportul oficial de la Ministerul Sănătăţii, care este unul dintre fundamentele pe bază căruia putem lua decizii corecte, legale, fără a expune spitalul la şi mai multe riscuri sau destabilizare. Siguranţa pacienţilor este principalul nostru obiectiv în acest moment şi facem toate demersurile pentru a asigura acest climat, atât prin infrastructură, cât şi prin resursa umană” susține managerul interimar al spitalului Radu Constantin Luca, potrivit News.ro.

După ce spitalul va primi raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății vor fi implementate și alte măsuri necesare pentru a se evita alte probleme.