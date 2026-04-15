Federația Internațională de Diabet (Internațional Diabetes Federation) a recunoscut oficial faptul că există o nouă formă de diabet, diabetul de tip 5. Este vorba despre o formă a bolii generată de malnutriția cronică.

În trecut, diabetul de tip 5 era cunoscut drept „diabetul asociat malnutriției”. Datele arată că peste 25 de milioane de oameni ar putea fi afectați de această boală. Aceștia trăiesc în special în țările mici sau medicii, potrivit Since Alert.

Diabetul de tip 5, o istorie controversată

Primele studii despre existența diabetului de tip 5 au apărut prima dată în 1955. Oamenii de știință din Jamaica au fost cei care l-au descoperit. Dar datele de la acea vreme au fost ignorate.

OMS a recunoscut temporar boala abia în anii 80, însă în lipsa unor dovezi clare afecțiunea a fost reclasificată în anul 1999. Cercetările privind această boală au fost însă blocate timp de zeci de ani din cauza controverselor legate de existența sa.

Diferența dintre diabetul de tip 5 și alte forme ale bolii

Spre deosebire de tipurile de diabet cunoscute până în prezent, diabetul de tip 1, 2 , 3 sau gestațional, această formă de diabet este provocat de deficiențele nutriționale severe. Studiile arată că pacienții cu diabet de tip 5 sunt deficitari la insulină, dar rămân sensibili la ea. Din această cauză tratamentele clasice sunt ineficiente sau periculoase.

Până acum ceea ce se știe este că o prevalență ridicată a bolii apare în Asia și Africa. Totuși, ultimele date arată că problema poate fi una globală. Este nevoie de studii aprofundate și de recunoașterea oficială a bolii pentru a se găsi tratamentul adecvat.