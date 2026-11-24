Adenomul hipofizar reprezintă o tumoră, de cele mai multe ori benignă, apărută la nivelul creierului. Un simptom important este legat de diminuarea vederii. De cele mai multe ori, această boală este descoperită de medicii oftalmologi, pacienții crezând că suferă de cataractă.

Cum se pune diagnosticul adenomului hipofizar

Controlul oftalmologic va diferența cataracta de adenomul hipofizar prin testarea câmpului vizual. Ulterior, va solicita și un examen RMN cerebral pentru a identifica dacă există o compresiune care afectează vederea.

„Nicio legătură nu există între adenomul hipofizar și cataractă. Sunt două probleme medicale distincte. Sunt ușor de diferențiat. Tot ce trebuie să facem este să mergem la doctor. Mergem la oftalmolog, el își va da seama de această problemă. Testează câmpul vizual și dacă s-a îngustat va descoperi că este o problemă provocată de o tumoră. Va solicita un RMN cerebral și va evidenția cauza compresiunea tracturilor optice oriunde pe traseu. Putem face ușor diagnosticul diferențial”, susține dr. DORIN BICA, medic primar neurochirurgie, Spitalul Memorial Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Ce este, de fapt, cataracta

Adesea confundată cu adenomul hipofizar, cataracta reprezintă opacifierea cristalinului, în timp ce adenomul hipofizar este o tumoră, de obicei benignă, a glandei hipofize, care poate afecta vederea prin comprimarea nervilor optici, provocând în special pierderea vederii periferice sau vedere dublă.