Diferența dintre brahiterapie și radioterapie în tratamentul cancerului endometrial VIDEO

Terapia cu radiații ionizante reprezintă o metodă eficientă de tratament în cazul cancerului endometrial. Administrarea radiațiilor se poate face prin două proceduri diferite, brahiterapia și, respectiv, radioterapia.

„Brahiterapia este radioterapia intracavitară. Se introduce o sură direct către locul pe care dorim să-l iradiem. Radioterapia clasică se face de la un accelerator de terapie extern. Vine un fascicul către tumoră de la un aparat, din exterior” explică dr. Ana Maria Oprițescu, medic specialist radioterapie – Clinica Amethyst, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Radioterapia este însă o procedură care se aplică pe o perioadă mai mare de timp și are efecte adverse mult mai puternice.

„Radioterapia externă este un tratament de lungă durată, pacienta va avea reacții adverse. Ea vine cu o serie de inflamații. Din fericire, aceste simptome sunt manageriabile, nu rămâne cu nimic pe termen lung” a adăugat dr. Ana Maria Oprițescu, medic specialist radioterapie – Clinica Amethyst, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.