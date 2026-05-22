Dilatarea aoritcă, o problemă medicală gravă provocată de cauze multiple VIDEO

Dilatarea aortică reprezintă o problemă medicală foarte gravă pentru care este nevoie urgentă de transport la spital. În momentul în care apare, pacientul trebuie consultat și tratat de urgență.

Dilatarea aortică reprezintă creșterea în dimensiune a aortei, sub acțiunea unor factori multiplii.

Dilatarea aortică sau anevrismul aortic

Dilatarea aortică mai poartă denumirea și de anevrism aortic. Această problemă medicală este extrem de gravă, iar pacientul are nevoie urgentă de sprijin medical pentru a putea supraviețui. De cele mai multe ori, problema se repară doar chirurgical.

„În anumite situații, patologice, diametrul aortei crește, prin dilatare. Dilatându-se, ea nu mai este un conduct uniform cu diametrul de 2,5 cm, ci are pur și simplu gâlme. Dacă vreți o comparație, cauciucurile de la mașină, atunci când își uzează structurile de rezistență, fac o umflătură. Această umflătură, la nivelul aortei, se numește anevrism sau dilatare aortică” susține dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară, supraspecializat în chirurgia anevrismelor aortice, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cauzele anevrismului aoritc, explicate de specialiști în medicină

Principala cauză care determină apariția acestei boli este legată de îmbătrânirea pacientului. Dilatarea aortică este o boală degenerativă, de cele mai multe ori. Sunt însă și cazuri în care problema medicală poate să apară sub acțiunea unor infecții sau din cauza unor traumatisme.

„Sunt foarte multe cauze, cea mai frecventă este dilatarea degenerativă, aterosclerotică. Sunt 50, 60%, poate chiar mai mult, cazuri în care această dilatare apare din cauza aterosclerozei. Se poate întâmpla din cauza unei infecții sau din cauza unor traumatisme”, mai spune dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară, supraspecializat în chirurgia anevrismelor aortice, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Controalele regulate la medic, mai ales în cazul persoanelor peste 50 de ani, precum și stilul de viață sănătos pot preveni apariția acestei probleme medicale.