Doctoriță din București, descoperită fără suflare de partenerul de viață

O doctoriță specializată în radiologie, cu domiciliul în București, a fost găsit moartă în propria locuință de fostul partener de viață. În cauză a fost deschisă o anchetă, iar primele concluzii arată că ar fi vorba despre o sinucidere.

Lângă trupul neînsuflețit al femeii s-a descoperit un bilet de adio, de aici și ipoteza anchetatorilor cu privire la sinucidere. Se pare că doctorița ar fi suferit de depresie, iar apropiații acesteia susțin că încerca să țină boala sub control de mai multe timp.

Incidentul s-ar fi petrecut într-un imobil din zona Dămăroaia din București. Potrivit Redactia.ro, vecinii femeii ar fi declarat polițiștilor faptul că doctorița era o persoană discretă, care nu a creat probleme.

Autoritățile au fost alertate de fostul partener de viață al medicului. La fața locului au ajuns echipaje de ambulanță, dar și polițiștii, însă nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvată. Doctorița se pare că își desfășura activitatea în cadrul unei clinicii medicale private.