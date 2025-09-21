Donatorii de celule stem nu mai trebuie să plătească CASS timp de 10 ani

Persoanele fără venituri din România care figurează pe lista donatorilor de celule stem dobândesc calitatea de persoane asigurate în sistemul public de sănătate și sunt scutite de la plata contribuției pe o perioadă de 10 ani. Anunțul a fost făcut de Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Toţi cei care donează efectiv celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani. Avem în România aproape 110.000 potenţiali donatori înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH), însă pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieţi este mai mare ca oricând” susține Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

În România, până, în prezent au primit transplant cu celule stem peste 400 de pacienți.