Două transplanturi renale realizat cu ajutorul chirurgiei robotice, la Brașov

Spitalul „Sfântul Constantin” din Brașov a realizat, în premieră, două transplanturi renale cu implantare robotică. Astfel, a fost marcată reluarea transplantului robotic al centrului.

În cazul primei intervenții, o femeie a donat rinichiul fratelui ei, de 36 de ani, care făcea dializă de anul trecut. În al doilea caz, este vorba despre o altă femeie, în vârstă de 50 de ani, care a donat rinichiul fratelui său, de 49 de ani, inclus în programul de dializă cu trei ani în urmă.

„Astăzi, rinichii transplantați funcționează, iar ambii donatori sunt stabili și au fost transferați pe salon încă din ziua intervenției. Aceste reușite reprezintă un pas important pentru programul spitalului și demonstrează eficiența echipei medicale” potrivit unității medicale.

Intervențiile au fost supervizate de Prof. Angelo Territo (Barcelona), căruia personalul spitalului i-a mulțumit pentru expertiza oferită.