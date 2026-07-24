Dr. Cătălin Cîrstoveanu despre deblocarea posturilor la Spitalul „Maire Curie” București: Nu rezolvă problema

Medicul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI Neonatologie a Spitalului „Marie Curie!” din București, a explicat, în direct la Medika TV, ce înseamnă pentru unitatea medicală deblocarea celor 22 de posturi de asistenți medicali.

„Trebuie să știm că din acest moment poate să însemne timpul. Poate să dureze și jumătate de an până ajung asistentele la post. În al doilea rând este totalmente iluzoriu să credem că o asistență proaspăt angajată, chiar și din alt spital, știe să facă ceea ce se întâmplă la ATI. Astfel, ar fi existat astfel de secții peste tot în România. Sunt oameni care au plecat și nu se vor mai întoarce. Mai ales în contextul financiar actual. Este o fărâmă de speranță, dar nu rezolvă problema„ susține dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Reamintim că, la ultima ședință a Guvernului României, a fost aprobat Memorandumul Ministerului Sănătății care prevede scoaterea la concurs a 22 de posturi de asistenți medicali în cadrul Spitalului „Marie Curie” din București.