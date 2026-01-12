Dr. Cătălina Poiană, președintele CMR despre cazul copiilor operați la Constanța: Colegiul Medicilor Constanța s-a autosesizat

Cazul celor doi copii internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța care au intrat în moarte cerebrală imediat după operațiile care le-au fost efectuate a intrat în atenția Colegiului Medicilor din Constanța.

Desăre ancheta Colegiului Medicilor din Constanța a vorbit la Medika TV, dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

„În ceea ce priveşte cazurile celor doi copii aflaţi în moarte cerebrală, Colegiul Medicilor din Constanţa, care este colegiu teritorial, s-a autosesizat. Aceasta este reglementarea în ceea ce priveşte activitatea noastră: dacă nu există o plângere făcută de familie către Colegiul Medicilor teritorial, în situaţiile în care există asemenea cazuri grave, acolo unde trebuie într-adevăr verificată calitatea actului medical şi situaţia în care s-au întâmplat lucrurile, un colegiu teritorial se poate autosesiza şi acest lucru a fost deja făcut de Colegiul Medicilor din Constanţa, pentru ambele cazuri” a precizat dr. Cătălina Poiană.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au declanşat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală. Comisia medicală întrunită a solicitat documentele în cele două cazuri.