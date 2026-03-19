Dr. Cosmin Alexandrescu, președinte APMA, la Medika TV: „Guvernanții nu văd tot timpul rolul nostru”

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Importanța medicinei de ambulatoriu pentru sistemul medical este crucială, în contextul în care ajută pacienții să nu mai ajungă la spital și să descopere mult mai repede afecțiunile de care suferă. De asemenea, managerierea cazurilor medicale cu ajutorul medicilor de ambulatoriu este mult mai facilă.

„Ambulatoriul este acea parte din sistem care ajută omul să nu ajungă la spital. Medicul de familie este poarta de intrare, dar până la spital mai este un tunel, prin care trece, iar acela este ambulatoriul” susține dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator – APMA, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

În ciuda eforturilor pe care medicii de ambulatoriu îl fac pentru a veni în sprijinul pacienților, nu tot timpul guvernanții acordă respectul și finanțarea de care aceștia au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții.

„Dacă noi reușim să oprim cât mai mulți pacienți la porțile spitalului, este bine și pentru ei, este bine și pentru sistemul de sănătate pentru că plătește mai puțin. Noi cred că avem un rol important aici. Din păcate, nu în totdeauna guvernanții îl văd” mai spune dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator – APMA, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

 

Categorii: Exclusiv, Video
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