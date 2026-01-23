Dr. Raluca Ionescu Hrițcan: „Magneziul poate ajuta imunitatea”

Sunt în plin sezon gripal, de aceea este nevoie să avem o imunitate de fier. Unul dintre mineralele care ne pot ajuta să ținem piept virusurilor de răceală și gripă este magneziul. El se găsește sub diferse forme și combinații care au ca efect creșterea imunității.

„Pentru imunitate, ar trebui să asociem magneziul cu vitamina C, cu zinc, în special cu variantele lipozomale care să ajute tot așa pentru o acțiune mai repede” susține dr. Raluca Ionescu Hrițcan, medic specialist medicină generală și farmacist, invitată în cadru emisiunii „Doctor Medika”.

9 tipuri de magneziu într-un singur produs

Pentru a crește aportul de magneziu în organism este necesar să utilizăm suplimentele pe bază de magneziu. Cosmo Pharm a creat „9 MAG Premium Complex” un supliment alimentar care conține 9 forme diferite de magneziu.

Combinația unică ajută la absorbția optimă și la o acțiune completă în organism.