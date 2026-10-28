Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România inclus în două topuri europene

 Dr. Teodor Holhoș, fondatorul celei mai mari rețele de clinici private de oftalmologie din România, este în top 5 la nivel european după numărul intervențiilor de implant de cristalin artificial trifocal ZEISS

 De asemenea, medicul se numără printre primii zece chirurgi din Europa după numărul de operații de corecție a hipermetropiei cu tehnica SMILE Pro

 Procedura SMILE Pro, considerată cea mai avansată la nivel mondial, se realizeazăexclusiv pe platforme chirurgicale cu laser ZEISS, lider mondial în optică și robotică medicală

 SMILE Pro a fost dezvoltată de grupul german în colaborare cu chirurgi oftalmologi de top din Marea Britanie

 Cele două reușite sunt confirmate de certificări oficiale din partea grupului ZEISS

Alba Iulia, 26.10.2026. Dr. Teodor Holhoș, fondatorul celei mai mari rețele private de clinici de oftalmologie din România, este primul chirurg oftalmolog din România inclus în mod oficial în două clasamente europene realizate de grupul german ZEISS, lider mondial în optică medicală.

Recent, medicul a obținut două certificări ZEISS – pentru numărul de intervenții de implant de cristalin artificial ZEISS (top 5 în Europa pe 2025), respectiv pentru numărul de operații de corecție a hipermetropiei cu SMILE Pro (top 10 în Europa în 2025-2026).

Grupul german este unul din principalii producători globali de echipamente și produse medicale, în special pentru oftalmologie – de la platforme de chirurgie robotică laser la lentile și cristaline artificiale.

SMILE Pro este a treia generație a procedurii SMILE, o operație minim invazivă dezvoltată de ZEISS împreună cu o echipă de chirurgi de top din Marea Britanie. Procedura constă în excizia unei lenticule (un mic disc) din stratul intermediar al corneei, cu ajutorul unui fascicul laser. Îndepărtarea lenticulei corectează defectul de vedere – miopie, astigmatism, astigmatism miopic sau hipermetropie – prin modificarea curburii și deci a puterii de refracție a corneei.

Operația SMILE Pro este disponibilă exclusiv pe platforma chirurgicală ZEISS VISUMAX 800, de ultimă generație. În prezent, este considerată cea mai avansată intervenție de corecție a dioptriilor la nivel mondial, cu rezultate similare sau superioare celor obținute prin operațiiprecum FemtoLASIK sau PRK.

Prin această certificare, medicul român reușește performanța de a ajunge la un volum de intervenții SMILE Pro pentru hipermetropie care plasează Clinicile Dr. Holhoș alături de cele mai mari rețele de oftalmologie din Europa de Vest.

În 2025, se estimează că la nivel mondial au fost realizate peste 12 milioane de operații SMILE și SMILE Pro, varianta pentru hipermetropie fiind disponibilă în 56 de țări.

Top 5 la implanturi de cristaline trifocale ZEISS

Cea de-a doua certificare obținută de dr. Holhoș privește numărul de operații de implant de cristaline trifocale ZEISS. După acest indicator, medicul român s-a clasat în topul primilor cinci chirurgi oftalmologi din Europa (date pentru anul 2025).

Implantarea unui cristalin artificial este singura soluție pentru tratarea cataractei, o afecțiune ireversibilă, dar poate fi utilă și pentru corecția dioptriilor la persoanele cu vârsta de peste 40-45 de ani, în funcție de indicația medicului.

ZEISS se numără printre primii trei producători de cristaline trifocale la nivel mondial. Acestea pot focaliza corect la orice distanță, fiind considerate în general o soluție definitivă pentru menținerea acuității vizuale. Potrivit dr. Teodor Holhoș, aproximativ 95% dintre pacienții care primesc un implant trifocal nu mai au deloc nevoie de ochelari, indiferent de vârstă.

„Aceste două certificări reprezintă o recunoaștere a muncii noastre din ultimii 15 ani”, spune dr. Teodor Holhoș. „Rezultatul se datorează unui efort care a implicat întreaga echipă din clinicile noastre, de la medici și asistentele din sălile de operații la personalul de front office. Am reușit, lucrând împreună, să punem la punct un sistem de programări și proceduri foarte stricte, care ne permite să realizăm cu succes în jur de 6.000 de operații în fiecare an. Nu în ultimul rând, un aspect foarte important a fost standardizarea procedurilor chirurgicale în toate clinicile noastre.Suntem extrem de mândri că le putem oferi pacienților noștri servicii medicale la standarde europene.”

Până în prezent, dr. Teodor Holhoș a ajuns la peste 30.000 de intervenții în total, majoritatea acestora fiind operații de chirurgie refractivă (pentru corecția dioptriilor). Medicul a fondat rețeaua de clinici de oftalmologie Dr. Holhoș în 2011, la Alba Iulia. De la înființare, peste 120.000 de pacienți au trecut pragul uneia din clinicile sale.

Cele două distincții se adaugă altor certificări și recunoașteri obținute în ultimii ani. În 2025, medicul a devenit primul chirurg oftalmolog român acreditat „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery” de Surgical Review Corporation, organizație internațională de certificare medicală.