Durerea de sâni, un simptom obișnuit? Ce spun medicii VIDEO

Durerea de sâni este asociată cu boli grave, așa cum este cancerul mamar. Poate fi un simptom al acestei afecțiuni, însă sunt și multe alte situații când disconfortul resimțit de femei la nivelul sânilor nu are nicio cauză patologică.

„Sânii sunt mai sensibili în perioada de dinaintea ciclului menstrual. Poate să dureze durerea de sâni câteva zile. Unele paciente spun că resimt dureri de sân din cauza ovulației, după care nu le dor, apoi premenstrual reapar durerile. Sunt niște dureri obișnuite” susține dr. Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie și imagistică medicală, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Tot în timpul menstruației, femeile pot resimți durere și în alte zone ale corpului.

„După cum se știe, la menstruație, unele femei resimt dureri pelvine. Alte femei pot să aibă inclusiv dureri de cap sau dureri de zonă lombară” mai spune dr. Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie și imagistică medicală, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.