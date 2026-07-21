Echipamente pentru secția Neonatologie a SCJU Ilfov oferite de Salvați Copiii România

Compartimentul de Neonatologie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov beneficiază de noi aparate medicale, grație unei sponsorizări oferite de organizația Salvați Copiii România.

„Am dotat Compartimentul Neonatologie al Spitalului Județean Clinic de Urgență Ilfov cu o masă de resuscitare modernă, o investiție vitală în valoare de 29.715 euro.

Masa de resuscitare este un echipament medical de mare necesitate, utilizat pentru stabilizarea imediată și îngrijirea nou-născuților care au nevoie de asistență respiratorie sau suport medical imediat după naștere.

Compartimentul de neonatologie a spitalului dispune de 23 de paturi și include un departament de terapie intensivă neonatală. Aici primesc îngrijiri de specialitate nou-născuți cu vârsta gestațională peste 32 de săptămâni, prematuri cu diverse complicații aferente, micuți cu patologii respiratorii, infecții sau hipoxie perinatală”, potrivit unui comunicat de presă al Salvați Copiii România.

Aparatele au fost achiziționate în cadrul campaniei naționale a Salvați Copiii România privind reducerea mortalității infantile.