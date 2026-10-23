Problemele medicale pe care le ascunde acneea apărută la femeia adultă VIDEO

Acneea este asociată, cel mai des, cu perioada adolescenței. Anumite dezechilibre la nivelul organismului pot genera apariția acneei și în cazul femeilor adulte. Această formă de acnee poate să apară, chiar dacă, în adolescență, o astfel de pacientă nu a fost diagnosticată cu acnee.

„Există acneee de novo la femeia adultă, adică nu care a debutat în adolescență. Mecanismul apariției acneei la femeia adultă este la fel ca în cazul adolescenților. Dar, până în momentul de debut al acneei, au mai apărut niște elemente pe lângă. De exemplu, modificările hormonale provocate de sarcină, de un contraceptiv utilizat, de tot felul boli, precum ovarul polichistice”, a explicat dr. BRIGITTA MIHAI, medic specialist dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

În cazul în care acneea este un simptom al unor dezechilibre în organism, pacientele trebuie evaluate de o echipă medicală multidisciplinară.

„Acneea în sine nu reprezintă o problemă pentru o femeie de 35 de ani. Apar semne de întrebare dacă pe lângă aceste coșuri asociem tulburări menstruale. Dacă, dintr-odată, căderea părului este asociată cu un anumit patern, dacă dintr-odată apar fire de păr negru pe zonele unde nu ar trebui să existe la femeie…Atunci apar semnele de întrebare, iar evaluarea medicală trebuie făcută de o echipă multidisciplinară”, mai spune dr. BRIGITTA MIHAI, medic specialist dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.