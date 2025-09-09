Elevii dintr-o comună buzoiană au început școala în sistem online din cauza unui focar de hepatită

Mai multe cazuri de hepatită A depistate de medici în comuna Brăești, județul Buzău, au dus la suspendarea cursurilor la școala din localitate și efectuarea cursurilor în sistem online pentru sute de elevi.

Decizia de suspendare a cursurilor și frecventarea lor în sistem online a fost luată de Inspectoratul Școlar Județean Buzău, ca urmare a recomandării Direcției de Sănătate Publică Buzău ca școala să rămână închisă.

„ Avem un focar de hepatită care a totalizat până acum 12 cazuri pe o plajă de vârstă de la 2 la 45 de ani, în trei sate. În satul Ivănețu sunt mai multe cazuri, în aceeași familie. Nu s-a putut dovedi o legătură între cazuri, cu excepția celor care au evoluat în aceeași familie. Am vaccinat 13 contacți receptivi, medicul de acolo mai are vaccin distribuit de noi pentru alte eventuale situații care apar. Am sensibilizat factorii decizionali vizavi de salubrizarea zonei, în mod special al satului Ivănețu, facem supraveghere activă prin asistenții comunitari, asistentul social și medicul din zonă. Populația a fost înștiințată să ia legătura cu medicul, imediat ce prezintă o modificare a stării generale, școlile nu au fost deschise, totul se petrece online din decizia inspectoratului” susține Carmen Scîntei, medic epidemiolog al DSP Buzău, potrivit Agerpres.

