Evenimentele negative din jur și felul în care ne influențează VIDEO

În ultima perioadă, lumea s-a schimbat semnificativ și suntem bombardați zilnic de informații care au o conotație negativă. Toate aceste evenimente negative ne influențează starea emoțională și, în același timp, întreg organismul. Este în puterea noastră să controlăm toată această situație astfel încât să nu ne mai afecteze.

„Emoțiile nu mai sunt prelucrate, cropul somatizează. Plus, sunt singur că s-a toate aceste cuvinte cu conotație negativă ne reprogramează mintea și schimbă chimia corpului nostru. Dacă tot repet sunt anxios, sunt depresiv, să nu mă mir că voi ajunge să fiu în depresie” susține Ionuț Neacșu, psihoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare” prezentată de Bianca Poptean.

Schimbarea este în noi

Specialiștii în psihoterapie susțin faptul că este important să privim detașat toate aceste evenimente negative care nu au directă legătură cu viața noastră. Schimbarea acestei atitudini reprezintă un model și pentru copiii și adolescenții apropiați nouă.

„Ce putem face? În primul rând noi ca și adulți avem discernământ și am trecut prin multe etape în viață. Cea mai valoroasă moștenire pe care o putem lăsa copiilor noștri sunt schimbările pe care le putem produce la noi” mai spune Ionuț Neacșu, psihoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare” prezentată de Bianca Poptean.