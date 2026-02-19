Evoluția infecțiilor respiratorii, conform datelor prezentate de INSP

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Institutul Național de Sănătate Publică arată faptul că, în săptămâna 9-15 februarie, s-au înregistrat 96.000 de cazuri de infecții respiratorii.

De asemenea, conform statisticii oficiale, s-au înregistrat și 4.400 de cazuri de gripă clinică, dar și alte patru noi decese. Astfel, numărul total al deceselor din acest sezon a ajuns 78.

Cu toate acestea, numărul persoanelor care s-au vaccinat antigripal în acest sezon nu a depășit 1,3 milioane de oameni. Puțin peste 6.000 de vaccinuri au fost administrate în farmaciile comunitare autorizate.

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