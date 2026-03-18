Excelență  în transplantul cardiac la Institutul Inimii din Târgu Mureș VIDEO

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Medicii Institutului Inimii dinTârgu Mureș au început anul 2026 în forță, efectuând trei transplanturi cardiace. Este o performanță pentru echipa de specialiști care oferă pacienților o nouă șansă la viață.

„Am început anul în forță. Trei transplanturi cardiaceîn mai puțin de o lună. Ultimul dintre ele l-am efectuat în februarie și ca în totdeauna orice transplant înseamnă bucurie pentru că înseamnă vieți salvate și medicină de excelență” spune  prof. univ. dr. Horațiu Suciu, șeful  Clinicii Chirurgie Cardiovasculară a Institutului Inimii din Târgu Mureș, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Printre viețile salvate de medicii din Târgu Mureș se numără și cea a unui tânăr de 19 ani.

„Au fost câteva intervenții care m-au marcat. Sunt cazuri care îți rămân în minte. Pentru mine a fost cel al unui tânăr de 19 ani aflat într-un stadiu avansat de insuficiență cardiacă, iar pentru mine acest lucru a însemnat și faptul că am fost nevoiți să luăm niște decizii nu tocmai ușoare” mai spune  prof. univ. dr. Horațiu Suciu, șeful  Clinicii Chirurgie Cardiovasculară a Institutului Inimii din Târgu Mureș, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Știri
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