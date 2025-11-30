Atunci când mergi la medic și ți se spune că ai cancer, un astfel de diagnostic nu este deloc ușor de dus. O astfel de experiență a trăit-o și îndrăgita realizatoare Prima TV, Luciana Indre. Diagnosticată cu cancer mamar, ea a reușit să învingă lupta cu această boală și spune că există viață după diagnostic. Astăzi se bucură de viață și privește cu recunoștință către toți cei care i-au fost alături și au ajutat-o să învingă diagnosticul.

Cu mai bine de patru ani în urmă, Luciana Indre a fost diagnosticată cu cancer mamar. A urmat o perioadă lungă de tratamente intense, fiind supusă unei intervenții chirurgicale de mastectomie.

Există viață după diagnostic

Din fericire, tratamentul a funcționat, iar oamenii care i-au fost alături pe tot parcursul acestei perioade dificile din viața sa au ajuta-o învingă în lupta cu această boală. Luciana Indre a vorbit despre ce simte astăzi față de toți de toți care i-au fost alături în acele momente grele.

„Știu că sună ciudat, dar voi răspunde că ce simt astăzi este recunoștință. Recunoștință pentru că am depistat la timp, recunoștință pentru oameni care m-au tratat și astăzi sunt aici și acum. Recunoștință pentru că astăzi am o familie, un soț și un copil. S-au întâmplat atâtea lucruri minunate după vindecare” a mărturisit Luciana Indre, realizatoare Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Experiența care a schimbat-o complet

Să te lupți cu o astfel de boală nu este deloc ușor. Însă, datorită sprijinului de care a beneficiat, Luciana Indre consideră că este o altă persoană. Un om care, așa cum a mărturisit, simte multă recunoștință față de tot ajutorul pe care l-a primit de la ceilalți.

„Probabil că dacă nu aș fi trecut prin această experiență, probabil că nu aș fi persoana care sunt astăzi. Da, chiar simt recunoștință” mai spune Luciana Indre, realizatoare Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.