Expert în sănătate publică despre cazurile de lepră: Asigurarea sănătăţii este o obligaţie constituţională a statului român

România a înregistrat oficial două cazuri de lepră, în județul Cluj. Este vorba despre cazuri de import, potrivit experților în sănătate publică, având în vedere că pacientele proveneau din țări asiatice. Totuși, specialiștii susțin că țara noastră ar trebui să implementeze programe de sănătate publică la frontiere.

„Ne trezim cu cazuri de import pentru că statul român nu a fost în stare să asigure securitatea medicală la frontieră. Nu avem concepte de sănătate publică la frontieră. În strategia naţională de imigraţie nu avem aceste condiţionări. Alte state civilizate au, inclusiv Statele Unite, pun condiţii privind testarea la tuberculoză, la alte boli transmisibile, la HIV-SIDA, la hepatite, au limitări pentru imigraţia legală controlată din zone endemice. La noi, nu„ atrage atenția Ioana Stăncel, expert în sănătate publică.

Expertul în sănătate publică este de părere că, ”dacă se doreşte, este fezabil” ca acest tip de control să se introducă şi în România, aşa cum se întâmplă în alte state.