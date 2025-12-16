Expert în sănătate publică despre cazurile de lepră: Asigurarea sănătăţii este o obligaţie constituţională a statului român

Analize medicale adolescenți
FacebookEmailWhatsApp

România a înregistrat oficial două cazuri de lepră, în județul Cluj. Este vorba despre cazuri de import, potrivit experților în sănătate publică, având în vedere că pacientele proveneau din țări asiatice. Totuși, specialiștii susțin că țara noastră ar trebui să implementeze programe de sănătate publică la frontiere.

„Ne trezim cu cazuri de import pentru că statul român nu a fost în stare să asigure securitatea medicală la frontieră. Nu avem concepte de sănătate publică la frontieră. În strategia naţională de imigraţie nu avem aceste condiţionări. Alte state civilizate au, inclusiv Statele Unite, pun condiţii privind testarea la tuberculoză, la alte boli transmisibile, la HIV-SIDA, la hepatite, au limitări pentru imigraţia legală controlată din zone endemice. La noi, nu„ atrage atenția Ioana Stăncel, expert în sănătate publică.

Expertul în sănătate publică este de părere că, ”dacă se doreşte, este fezabil” ca acest tip de control să se introducă şi în România, aşa cum se întâmplă în alte state.

Categorii: Exclusiv
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Un nou studiu contrazice ideea că slăbitul lent este cheia succesului. Ce spun, însă, specialiștii? Ramona Popescu, dietetician: „Succesul pe termen lung depinde de capacitatea de a menține schimbările în stilul de viață” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro