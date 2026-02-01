Expertul criminolog Vlad Zaha: „Părinții nu trebuie să fie intruzivi în viața copiilor lor”

În încercarea de a-i proteja pe copii de consumul de droguri, mai ales dacă suspicionează acest comportament, mulți părinți devin foarte intruzivi în viața copiilor lor. Expertul criminolog Vlad Zaha explică de ce o astfel de atitudine nu este benefică și deteriorează relația părinte copil.

„În primul rând nu ar trebui să facă pe polițiștii părinții. Nu ar trebui să-și teste copiii în mod preventiv, nu ar trebui să fie intruzivi în viața lor privată, pentru că aceste măsuri pot să dea erori grave. Această situație distruge relația părinte copil” spune Vlad Zaha, expert criminolog, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Mai mult, copiii au la îndemână mecanisme prin care pot „păcăli” testele antidrog efectuate la școală sau solicitate de părinți.

„Părinții intruzivi în viața copilului, iar această atitudine creează o ruptură între relația familiei și copiilor. Copilul va face tot posibilul să se ascundă. La fel dacă se fac teste la școală, copilul poate ingera anumite substanțe chimice prin care se curăță practic prezența drogurilor din organism. Iar consecințele vor fi și mai delicate” mai spune Vlad Zaha, expert criminolog, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.