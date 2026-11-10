Care este profilul pacientului care poate dezvolta hernie. Explicațiile medicilor VIDEO

Medicii explică faptul că sunt patru tipuri de hernii, cel mai des diagnosticate sunt cele ombilicale și inghinale. Această afecțiune este întâlnită atât la femei, cât și la bărbați.

Medicii susțin că bărbații sunt predispuși la hernie inghinală, în timp ce femeile la hernie ombilicală.

„Clasic, la femei apare mai mult hernia ombilicală însoțită de diastazis, iar la bărbați hernia inghinală și în special oamenii care folosesc mașina manuală, hernia inghinală stângă”, susține dr. ALEXANDRU ONOFREI, medic primar chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Greutatea, un factor de risc

Problemele de greutate, tot mai des descoperite la bărbați, îi predispun la apariția herniei ombilicale.

„Hernia inghinală este rară la femei, dar pentru că, în ultimul timp, apare o creștere în greutate frecventă și la bărbați, hernia ombilicală a devenit o constantă și la bărbați”, mai spune dr. ALEXANDRU ONOFREI, medic primar chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.