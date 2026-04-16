Factori de risc ce pot să ne afecteze capacitatea cognitivă VIDEO

Stilul de viață nesănătos ne poate da peste cap și capacitatea cognitivă. Astfel, puterea de concentrare scade, iar memoria nu mai funcționează așa Cum ar trebui.

Acești factori de risc sunt aceiași care au legătură și cu dereglările metabolice. Vorbim despre factorii de risc vasculari.

Factori de risc ce afectează cogniția

În principiu, acești factori de risc sunt aceiași care provoacă bolile de inimă sau diabetul. Adică, alimentația nesănătoasă, stresul sau viciile precum fumatul și consumul de alcool.

„Factorii periculoși pentru creier vin tot din stilul nostru de viață. Sunt factorii de risc vasculari. Sunt de fapt factori de risc și pentru bolile cardiace, neurologice, cardiovasculare, toate sunt într-un întreg pentru că dau probleme la nivel celular” spune dr. Adrian Stănescu, medic primar gerontologie și geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Ce este de făcut

Capacitatea cognitivă a creierului este afectată în cazul persoanelor care suferă de diabet sau obezitate, mai spun medicii.

„Factorii de risc vascular sunt hipertensiunea, obezitatea, diabetul zaharat, colesterolul, care este un flagel pentru că alimentația bazată pe grăsimi animale este la modă„ adaugă dr. Adrian Stănescu, medic primar gerontologie și geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.