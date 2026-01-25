Familia și credința în Dumnezeu, resorturile Andreei Berecleanu pentru a depăși momentele dificile

În viața fiecărei persoane apar și momente mai dificile, iar depășirea lor depinde de la o persoană la cealaltă. Andreea Berecleanu, prezentatoare Focus – Prima TV, i-a mărturisit psihologului Bianca Poptean, în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Medika TV, ce o ajută să treacă mai departe peste momentele grele.

„Cred că este o forță interioară, dar familia m-a ajutat cel mai mult. Știam cumva spunându-mi că pot să am un dialog cu mama, chiar dacă nu este lângă mine. Știam chiar și ce răspunsuri îmi va da. Pot să am un dialog cu tata, chiar dacă nu mai este pe această lume. Știu exact ce răspunsuri îmi va da. Mă uit la poza lui și îi spun niște lucruri în gând, iar el îmi transmite” a mărturisit Andreea Berecleanu, prezentatoare Focus – Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Pe lângă familie, pentru Andreea Berecleanu este foarte importantă și credința în Dumnezeu atunci când se confruntă cu situații dificile.

„Bineînțeles credința. Un «Tatăl Nostru» spus oriunde am fi pe lume asta, în orice colțișor te ajută foarte mult. Nu sunt rețete, așa funcționează pentru mine” mai spune Andreea Berecleanu, prezentatoare Focus – Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.