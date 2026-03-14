Fără alcool și tutun în mediul online pentru minori. Proiect USR

Copiii şi adolescenţii nu vor mai putea cumpăra online produse şi servicii care nu sunt destinate vârstei lor. Mai mulţi parlamentari USR au depus o iniţiativă legislativă pentru crearea unui sistem naţional de verificare a vârstei pentru cumpărături online de alcool sau tutun.

Vericarea, înaintea comenzii

Potrivit proiectului, toţi comercianţii online vor fi obligaţi să verifice vârsta cumpărătorilor.

Verificarea se face înainte de finalizarea comenzilor pentru alcool sau tutun.

Același lucru este valabil și în cazul acordării acesului la un serviciu cu restricţii de vârstă, cum ar fi jocurile de noroc.

”Copiii noştri trăiesc deja într-un univers digital şi avem nevoie de legi care să îi protejeze în acest univers.

La nivelul UE există deja un cadru pentru verificarea vârstei online, în contextul dezvoltării portofelului european de identitate digitală.

România trebuie să îşi adapteze legislaţia şi infrastructura digitală pentru a integra aceste mecanisme.

Reguli clare și protecția minorilor

Fără reguli clare privind rolul statului şi obligaţiile comercianţilor online, protecţia minorilor va rămâne fragmentară”, a declarat iniţiatoriul legii, senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei pentru comunicaţii, tehnologia informaţiei şi inteligenţă artificială din Senat.

Proiectul prevede obligaţia Ministerului Afacerilor Interne de a implementa un sistem naţional public de verificare electronică a vârstei.

Sistemul trebuie aliniat modelului european și permită comercianţilor să verifice gratuit vârsta potenţialilor.

Sistemul va fi construit astfel încât să respecte protecţia datelor cu caracter personal.

Informaţia va fi transmisă la strictul necesar, respectiv vârsta minimă este îndeplinită” sau „vârsta minimă nu este îndeplinită”.

Verificarea în online

Iniţiativa nu modifică pragurile de vârstă şi nu extinde categoria produselor sau serviciilor pentru care vânzarea către minori este interzisă ori limitată.

”Vânzarea către minori a produselor precum alcoolul, tutunul sau accesul la jocuri de noroc este interzisă prin lege.

Din păcate, în mediul online verificarea vârstei se face, doar formal, printr-un simplu click.

În realitate, orice minor poate ocoli aceste filtre simbolice.

Consider că statul are obligaţia să asigure aceeaşi protecţie pentru copii şi în mediul digital, nu doar în magazinele fizice.

Este o măsură de responsabilitate şi protecţie a minorilor, a arătat deputatul Felix Bulearcă, unul dintre iniţiatori.

Proiectul introduce şi un cadru de sancţiuni gradual şi proporţional pentru comercianţii care nu respectă obligaţia de verificare a vârstei, cu amenzi cuprinse între 15.000 şi 25.000 de lei.

Dacă fapta se repetă în 30 de zile, pe lângă amendă, poate interveni suspendarea activităţii economice a comerciantului online.