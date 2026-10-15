Fascita plantară, afecțiunea care provoacă durere persoanelor sedentare și celor care fac sport VIDEO

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Deși se crede că persoanele sedentare ar fi mai predispuse la dureri de articulații și ligamente, în realitate, și cele care fac mișcare intens se pot confrunta cu ele. Fascita plantară este una dintre afecțiunile pe care medicii o diagnostichează în cazul ambelor tipuri de persoane.

„Pacienții sedentari se plâng de fascită plantară, se plâng de picior plat progresiv, de monturi. Pacienții care fac sport suferă și ei de fascită plantară„, a explicat dr. Teodor Negru, medic specialist ortopedie-traumatologie, Spitalul Euroclinic – Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Fascita plantară provoacă o durere pe care pacienții o resimt la nivelul călcâiului, mai ales dimineața atunci când fac primii pași.

„Fascita plantară este o inflamație a inserției pe care o are fascita plantară. Vorbim despre acel ligament care ține bolta longitudinală a piciorului. Se inflamează, iar durerea este resimțită în călcâi, mai ales la primii pași dimineața”, mai spune dr. Teodor Negru, medic specialist ortopedie-traumatologie, Spitalul Euroclinic – Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Exclusiv, Video
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