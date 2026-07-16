Federația SANIAT anunță grevă generală, pe termen nelimitat, din 28 iulie

Lunea viitoare, Federația SANITAS anunță că va declanșa o grevă de avertisment. Din 28 iulie, același sindicat va organiza o grevă generală în sistemul de sănătate, pe termen nelimitat.

„Salvarea şi consolidarea sistemului public de sănătate, prin politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiţii de muncă şi de salarizare decente şi să garanteze cetăţenilor accesul la servicii medicale publice de calitate, o lege a salarizării bugetare corectă şi echitabilă, negociată cu sindicatele, care să elimine inechităţile, să protejeze veniturile personalului şi să respecte munca angajaţilor din sistemul public, respectarea reală a dialogului social, prin consultarea şi negocierea cu organizaţiile sindicale înainte de adoptarea deciziilor care afectează sute de mii de salariaţi, nu prin prezentarea unor proiecte deja finalizate” susțin reprezentanții SANITAS.

Mai mult, sindicaliștii arată că: „Nu noi am ales greva. Guvernul ne-a împins spre ea. După ani întregi în care guverne succesive au amânat reformele reale, au încălcat angajamentele asumate şi au tratat personalul din sănătate ca pe o simplă cheltuială bugetară, Guvernul Bolojan a decis să închidă definitiv uşa dialogului social şi să impună o lege a salarizării elaborată fără o negociere reală cu cei pe care îi afectează”.