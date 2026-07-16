Frumusețe naturală cu ajutorul medicilor esteticieni VIDEO

Estetica modernă se bazează mai puțin pe bisturiu și mai mult pe proceduri minim invazive. Astăzi, trendul este de a reda frumusețea naturală, cu ajutorul procedurilor de înfrumusețare.

„Noi sfătuim pacientele de mulți ani să rămânem în zona naturală. Suntem coordonați de această educație de pe rețelele Meta. Standardul anului curent este un rezultat natural. Și filtrele ajutătoare ne aduc o frumusețe pe care nu o avem. Încercăm să nu ne ai modificăm corpul, reușim din mici trucuri să atragem privirile” susține dr. Mihaela Dăncăescu, chirurg plastician Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Pentru a obține efectul natural în urma procedurilor, medicii esteticieni apelează la metode prin care nu se exagerează din punct de vedere al intervențiilor.

„Încercăm să punem în evidență trăsăturile proprii, să fim rezervați în tehnici, astfel încât să nu exagerăm. O greșeală ar fi exagerarea. Efectul îmbătrânirii apare pe mai toate planurile, din superficial către profund. De la nivelul pielii, musculaturii, resorbția osoasă. Trebuie aducem câte puțin peste tot. Asta înseamnă că nu exagerăm niciodată, într-un anumit strat că nu exagerăm, ci complementăm tehnicile. Acum tendința este către tehnicile minim invazive pentru că aduc o recuperare mai scurtă” mai spune dr. Mihaela Dăncăescu, chirurg plastician Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.