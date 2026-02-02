Federația SANITAS, la un pas de greva generală. Care sunt revendicările

Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue negocierile cu privire la exceptarea Sănătății și Asistenței Sociale de la măsurile de reducere a salariilor cu 10%. În cazul în care revendicările nu vor fi respectate, sindicaliștii vor să declanșeze greva generală.

„În cazul în obiectivele cu care ne-a mandatat Consiliul Naţional nu vor fi atinse într-un termen rezonabil, Federaţia SANITAS va declanşa greva generală, ca formă legitimă de apărare a drepturilor şi intereselor membrilor noştri” susține Iulian Pope, președintele SANITAS.

Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să facă demersuri în privința continuării negocierilor ce vizează renunțarea la reducerea salariilor cu 10% în Sănătate și Asistență Socială.

„În acest context, Consiliul Naţional a mandatat Biroul Executiv al Federaţiei SANITAS să întreprindă toate demersurile necesare pentru exceptarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale de la măsura intenţionată de guvernul Bolojan de a reduce cu 10% fondul de salarii şi pentru blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariaţi” mai spune președintele SANITAS.

