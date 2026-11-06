Fibromul uterin și varicocelul, afecțiuni care scad fertilitatea. Cum pot fi tratate VIDEO

Fertilitatea cuplurilor de astăzi este afectată de amânarea momentului în care doi parteneri vor să devină părinți. Timpul își pune amprenta atât în privința organismului femeilor, cât și în ceea ce-i privește pe bărbați.

Femeile, odată cu înaintarea în vârstă sunt predispuse la formarea fibromamelor uterine. Aceste formațiuni sunt o cauză principală de infertilitate.

„Din păcate, viața modernă a făcut să scadă fertilitatea. Un motiv important este că vârsta la care un cuplu decide să aibă un copil se duce tot mai sus. Ceea ce face ca în cazul doamnelor incidența fibroamelor uterine să crească. Devine tot mai importantă odată cu vârsta”, susține dr. RAREȘ NECHIFOR, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

În ceea ce-i privește pe bărbați, varicocelul este o afecțiune care scade fertilitatea. Această boală provoacă dilatarea venelor din testicul, astfel încât scade producția de spermatozoizi și, implicit, calitatea lor.

„În cazul bărbaților, varicocelul este afectare a funcției testiculare printr-o serie de vene ce se dilată. Această afecțiune este favorizată de statul în picioare, de efort, de statul mult pe scaun. Ca și consecință, reduce funcționarea corectă a testiculelor, prin scăderea producției de spermatozoizi„ , susține dr. RAREȘ NECHIFOR, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Din fericire, cu ajutorul radiologiei intervenționale, aceste probleme pot fi ținute sub control, iar riscul pentru infertilitate se diminuează.