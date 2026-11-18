Odată cu înaintarea în vârstă, orice femeie se confruntă cu diminuarea cantității hormonilor din organism. Procesul începe din perioada perimenopauzei și continuă la menopauză. Toate aceste fluctuații trebuie atent monitorizate pentru a nu influența calitatea vieții.

„În primul rând, după 40 de ani se testează profilul hormonal și trebuie ținut cont de faptul că, în premenopazuă, cel puțin estrogenul este în zig-zag. La menopauză, nivelul a scăzut și atunci apar stările de rău. De aceea, trebuie compensat atât cât este nevoie. Dar, în premenopauză trebuie făcut un tratament adaptat nu pe vârstă ci pe persoana în sine”, susține dr. ALINA DASCĂLU, medic primar ginecolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Administrarea terapiei de substituție hormonală poate fi o alternativă, însă pacientele, mai ales cele aflate la perimenopauză, trebuie monitorizate atent astfel încât nivelul hormonilor din organism să fie cel optim.

„Trebuie să fii în legătură permanentă cu pacienta și să o reevaluezi astfel încât să ai o imagine a stării ei de sănătate. De regulă, controalele trebuie efectuate la 6 luni, dar pot fi făcute și mai devreme. Dacă pacienta constată că nu se mai simte la fel de bine ca la începutul tratamentului, e clar că a trecut într-o altă etapă. În cazul acesta, se reglează mai repede”, mai spune dr. ALINA DASCĂLU, medic primar ginecolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.