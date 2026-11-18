Testosteronul este un hormon esențial pentru bărbați. Însă, la fel ca și în cazul femeilor, nivelul acestui hormon se diminuează o dată cu înaintarea în vârstă. Totuși, în cazul bărbaților, scăderea testosteronului are un parcurs liniar, astfel încât efectele asociate unui nivel mic de testosteron nu se resimt imediat.

Totuși, studiile arată că, din cauza microplasticelor descoperite tot mai des în corpul bărbaților ca urmare a investigațiilor medicale, nivelul de testosteron scade mai accelerat și la vârste tot mai tinere.

„În cazul bărbaților, ceea ce este mai alarmant este scăderea alarmantă de testosteron. Testosteronul e mai liniar față de femei. La bărbați lucrurile sunt constante și scad constant și ai un număr de receptori de testosteron care să fie corespunzători și să funcționeze și la valori mai mici, atunci poți funcționa ca bărbat fără probleme, fără a fi nevoie de suplimentarea hormonilor”, susține dr. ANNE PLEȘUVESCU, medic specialist urolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Stilul de viață nesănătos și prezența microplasticelor în organism au modificat felul în care nivelul testosteronului la bărbați scade. Procesul este astăzi mult mai accelerat și diagnosticat la bărbați mult mai tineri.

„Din păcate, în ultimul timp, din cauza microplasticelor au o influență asupra nivelului de testosteron. Sunt nenumărate cazuri de infertilitate. Iar acest lucru face ca nivelul testosteronului la bărbați să fie tot mai mic, la vârste tot mai tinere”, susține dr. ANNE PLEȘUVESCU, medic specialist urolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.