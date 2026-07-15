Focar de Salmonella în Grecia. Autoritățile sanitare, în alertă

Autoritățile sanitare au inițiat o amplă anchetă epidemiologică pentru a depista sura infectării și pentru a controla acest focar de Salmonella. Cel mai probabil este un aliment sau un furnizor de alimente.

Acest focar de Salmonella a fost confirmat, prin analize de laborator efectuate la Spitalul General din Lamia, în zona Greciei Centrale, unde pacienții s-au prezentat cu simptome specifice infecției cu salmonella.

Focar de Salmonella, anchetă în desfășurare

Autoritățile sanitare încearcă să își dea seama dacă cele 20 de cazuri au legătură între ele. O notificare a fost transmisă către Organizația Națională de Sănătate Publică din Grecia, corespondenta Institutului Național de Sănătate Publică din România.

Primele informații arată că persoanele infectate cu Salmonella au consumat alimente din locații diferite.

Astfel, autoritățile sanitare merg pe ipoteza existenței unui furnizor comun care ar fi putut distribui alimentele contaminate.

Mai mult, se ia în calcul ca lotul în care se aflau produsele contaminate să fie ajuns și în alte zone din țară. Până la acest moment nu există o confirmare a acestei ipoteze. Testele de laborator continuă însă pentru a se descoperi sursa exactă a infecției.

Persoanele infectate, la spital

Presa locală din Grecia a notat faptul că mai multe persoane au cerut ajutor medical de urgență din cauza simptomelor cu debut brusc. Este vorba despre diaree, febră, dureri abdominale, greață și vărsături.

Inspectorii sanitari au colectat probe din alimentele comercializate de unitățile considerate sursă a infecției. Mai mult, se verifică și traseul produselor pentru a se descoperi locul și momentul contaminării. Toate aceste date sunt în acest moment în analiză, urmând să fie făcute publice la finalul anchetei epidemiologice, potrivit publicației Express.

Cât de periculoasă este infecția cu Salmonella

Salmonella este o bacterie care trăiește, în mod natural, în sistemul digestiv al oamenilor. Mai mult, ea reprezintă principala sursă de toxiinfecție alimentară.

De cele mai multe ori, infecția apare ca urmare a consumului unor alimente contaminate. Este vorba despre carne de pasăre crudă, insuficient preparată termic, ouă, lapte nepasteurizat. Totodată, fructele și legumele pot fi contaminate cu această bacterie.