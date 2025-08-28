Focare de rabie în Iași: Femeie zgâriată de liliac în balconul locuinței

La Iași, reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” susțin că a crescut semnificativ numărul persoanelor care au nevoie de consult și prevenție antirabică, prin comparație cu anul trecut. În multe cazuri, oamenii interacționează întâmplător cu animalele suspecte de transmiterea virusului. De exemplu, o femeie a fost zgâriată de un liliac în balconul casei sale, în timp ce un copil de 5 ani, aflat în vizită la zoo, a fost mușcat de o maimuță.

Potrivit managerului Spitalului de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, dr. Florin Roșu, până în prezent au fost identificate 29 de focare de rabie și peste 1000 de persoane au avut nevoie de vaccin antirabic.

„Numărul persoanelor care necesită consult şi prevenţie antirabică a crescut, iar tipologia muşcăturilor animalelor cu risc de transmitere a rabiei este tot mai variată” susține medicul.

Campania de vaccinare a persoanelor din aceste focare a pus o imensă presiune pe bugetul spitalului, aproximativ 22% din fonduri fiind direcționate pentru achiziția vaccinului antirabic.

„ Doar în ultimele două luni şi jumătate au fost folosite aproximativ 2.000 de doze vaccin. Impactul asupra bugetului spitalului este unul însemnat, 22% din bugetul dedicat medicamentelor fiind direcţionat către prevenţia antirabică. Acest procent va fi mult mai mare până la finele anului” susține dr. Florin Roșu, pentru site-ul local BZI.ro.

Pe această cale, medicul face apel la populație să evite contactul cu animalele suspecte și recomandă vaccinarea preventivă pentru oamenii inlcuși în categoriile de risc. Acesta a vorbit despre cazul unei femei de 69 de ani din Iași, zgâriată în propria locuință de un liliac găsit în balcon. Totodată, medicul a vorbit și despre cazul unui copil de 5 ani mușcat de o maimuță în timp ce se afla la o grădină zoiologică dintr-un alt județ.

„Avem cazul unei paciente, în vârstă de 69 ani, din municipiul Iaşi care a fost zgâriată de către un liliac găsit în balconul locuinţei proprii sau a unui copil în vârstă de 5 ani, tot din Iaşi, muşcat de către un babuin( primata expusă la o grădină zoologică din alt judeţ) (…) Facem din nou apel către populaţie de a nu interacţiona cu animalele, fie ele domestice sau sălbatice care prezintă un comportament anormal, cu cele aflate în captivitate, iar dacă oberva sau interacţionează cu acest tip de animal să anunţe direcţia de sănătate veterinară” a mai spus dr. Florin Roșu, potrivit aceleiași surse.