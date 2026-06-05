Fonduri de 190 milioane de lei, alocate Institutului Inimii din Târgu Mureș

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Atilla, a efectuat o vizită de lucru la Institutul Inimii din Târgu Mureș, unitate medicală ce se construiește cu fonduri PNRR, în valoare de 190 milioane de lei.

„’Suntem la noua construcție a Institutului de Boli Cardiovasculare, o investiție din PNRR importantă nu numai pentru Târgu Mureș, importantă pentru întreaga Românie, o investiție de peste 700 de milioane de lei, derulată în mare parte din fonduri europene, din PNRR, dar și din bugetul de stat (…). Ceea ce este important de reținut este că finanțarea națională necesară pentru această investiție a fost alocată săptămâna trecută, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul prim-ministru, respectiv cu ministrul de Finanțe. Cele 190 de milioane de lei care lipseau din finanțare acestei investiții, care înseamnă contribuția națională și partea de cote TVA și eventuale lucrări suplimentare, s-au alocat din bugetul de stat. Banii sunt în bugetul Ministerului Sănătății. Nu avem nicio problemă de finanțare din acest moment”, a declarat Cseke Atilla , ministrul interimar al Sănătății.