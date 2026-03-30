Fraudă cu medicamente comisă de un farmacist al unui centru medical public din București

Un farmacist șef angajat în cadrul unui centru medical public din Capitală este inculpat într-un dosar ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor destinate pentru achiziția medicamentelor.

Procurorii susțin că bărbatul a produs prejudicii de peste 11 milioane de lei, iar ancheta a relevat faptul că din gestiunea farmaciei centrului medical lipsesc medicamente de peste 10 milioane de le, iar alte produse, în valoare de 1 milion de lei, au fost lăsate să expire.

Datele arată că faptele incriminate acum de procurori s-au petrecut pe parcursul a 8 ani, farmacistul falsificând datele de invetariere.

„În fapt, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 01.02.2016 – 23.10.2024, în calitate de farmacist-şef în cadrul unei instituţii publice, în exercitarea atribuţiilor de serviciu având ca obiect administrarea stocului de medicamente, a pricinuit o pagubă persoanei vătămate în valoare totală de 11.292.767,93 lei, din care 10.346.231,99 lei, reprezentând un stoc de medicamente lipsă şi 946.535,94 lei, reprezentând un stoc de medicamente expirate, aflate în gestiunea sa” potrivit unui comunicat al PT București.

Procurorii au mai stabilit că, în perioada 31 decembrie 2015 – 9 decembrie 2022, în calitate de preşedinte al comisiilor de inventariere pentru anii 2015-2022, pentru a ascunde lipsurile din gestiune şi faptul că o parte din produse erau expirate, farmacistul a falsificat procesele-verbale de inventariere a medicamentelor şi produselor farmaceutice, trecând în documente că sunt respectate termenele de valabilitate ale produselor expirate.