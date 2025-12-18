Gândaci filmați într-un spital. Reacția managerului: Era un singur pui VIDEO

Spitalul Municipal din Sebeș este în centrul unui scandal după ce în spațiul public au apărut imagini video cu gândaci care mișună într-una din băile unității medicale. În mod surprinzător, managerul unității medicale a încercat să minimizeze incidentul, făcând să pară că totul a fost doar o întâmplare nefericită.

Imagini publicate pe internet

Imaginile cu gândacii filmați în Spitalul Municipal din Sebeș au fost publicate de un pacient. Bărbatul a fost internat zilele trecute din cauza unei probleme oftalmologice.

În momentul în care a mers la baie, acesta a văzut cum gândacii mișunau prin baie. Omul a scos telefonul mobil și a filmat întreaga situație.

Reacția conducerii spitalului

Presa locală din județul Alba, mai exact Ziarul Unirea, a încercat să obțină un punct de vedere de la managerul unității medicale. Anca Franchini, managerul Spitalului Municipal din Sebeș, a încercat să minimizeze incidentul.

„Cazul nu este așa cum este prezentat în videoclip. Noi efectuăm dezinfecție și deratizare o dată la două săptămâni. După ce maternitatea s-a mutat din clădirea mare, am zugrăvit și am realizat deratizări pe jumătate de clădire, iar cealaltă jumătate a fost tratată peste o săptămână. S-a zugrăvit, s-a făcut dezinfecția, iar eu personal am fost în salonul și în baia respectivă. A fost vorba despre un singur gândac, un pui” a comentat aceasta pentru sursa citată.

Un caz izolat

În declarațiile date presei, Anca Franchini a precizat că incidentul este unul izolat, iar principala sarcină a administrației unității medicale este aceea de a avea grijă să asigure dezinsecția periodic.

„Considerăm că este un caz izolat. Clădirea este veche, într-adevăr, însă asistentele sunt permanent atente. Întreținem saloanele cu spray-uri pentru a preveni apariția dăunătorilor, însă aceștia își pot depune ouăle, iar ocazional mai poate apărea câte unul. Repet, este vorba despre un caz izolat” a adăugat Anca Franchini.